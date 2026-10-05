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Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre “Ascoltare, cambia”

Voci reali e servizi che cambiano, al fianco della salute mentale, al centro dell'appuntamento in programma al Convitto Palmieri a partire dalle ore 10:30

Foto Giulio Rugge

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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