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Arriva l’ambulatorio odontoiatrico mobile del Progetto PNES – Contrastare la povertà sanitaria

In dotazione da questa mattina in ASL Lecce l'ambulatorio medico odontoiatrico mobile che offrirà gratuitamente visite e protesi odontoiatriche alle persone in condizioni di disagio socio economico

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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