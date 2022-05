Covid, 208 nuovi casi in Puglia: 44 in provincia di Lecce. La variante delta avanza tra giovani e bambini nella provincia

PUGLIA – La quarta ondata scatenata dalla variante delta avanza nel mondo, ma siamo pronti ad affrontarla con diverse armi, in primis i vaccini. In Puglia il virus colpisce soprattutto giovani e bambini in questo periodo. A Casarano i nuovi contagiati solo i ragazzi di due famiglie che hanno portato il virus a casa. Nel gallipolino si segnalano diversi giovani positivi. A Gallipoli il SISP è stato costretto a chiudere due ristoranti per i contagi. A questo si aggiungono le feste abusive che, ieri, sul nostro giornale, denunciava il direttore Alberto Fedele. La ristorazione, comunque, è la più colpita: spesso i clienti, per non rovinarsi la vacanza, vanno in giro anche con sintomi influenzali preoccupanti, poi esplode la febbre e scoprono che si tratta di COVID. Situazione in miglioramento a Collepasso, dopo i contagi emersi in alcune famiglie in seguito ad alcuni parenti positivi provenienti da fuori regione.I ricoverati nella regione sono diventati 111. Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 8 agosto 2021, registra 12.543 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus in Puglia e mette in luce 208 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5bcasi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test.

247.687 sono i pazienti guariti.

3396 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 così suddivisi:

96.188 nella Provincia di Bari;

26.130 nella Provincia di Bat;

20.316 nella Provincia di Brindisi;

45.746 nella Provincia di Foggia;

28.123 nella Provincia di Lecce;

39.950 nella Provincia di Taranto;

879 attribuiti a residenti fuori regione;

424 provincia di residenza non nota.