Covid, 316 nuovi casi in Puglia: 82 in provincia di Lecce. Aumentano ancora i ricoverati. 5 ristoranti chiusi a Gallipoli

PUGLIA – Il virus continua a circolare nel territorio pugliese: la curva del contagio cresce e sale il numero dei ricoverati nei reparti COVID, che oggi sono diventati 133. Il governo punta su Green pass e vaccini per arginare l’avanzata della variante delta, che sta determinando aumenti in diverse comunità del gallipolino. Il SISP comincia a fare fatica sui tracciamenti dei turisti, ma la situazione resta sotto controllo. A Gallipoli ci sono cinque ristoranti chiusi, con tre proprietari che si sono ammalati di covid, insieme ai dipendenti. Il report del SISP, che abbiamo pubblicato ieri in esclusiva segnala un aumento già da 4 settimane: a Lecce salgono a 124 i cittadini attualmente positivi (venerdì scorso erano 106); sono 68 a Gallipoli (erano 54 solo tre giorni fa); scendono a 33 i residenti positivi a Galatina (uno in meno rispetto a venerdì scorso): si tratta di non vaccinati, soprattutto giovani. Ancora critica la situazione a Casarano dove sono 27 i nuovi positivi, 24 a Porto Cesareo, 24 a Maglie, 21 a Lizzanello e Carmiano, 22 a Nardò (erano 15) e 17 a Ugento.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi martedì 10 agosto 2021 in Puglia, registra 14.240 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 316 casi positivi: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test.

Link Sponsorizzato

247.889 sono i pazienti guariti.

3.652 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 258.216, così suddivisi:

96244 nella Provincia di Bari;

26256 nella Provincia di Bat;

20363 nella Provincia di Brindisi;

45788 nella Provincia di Foggia;

28237 nella Provincia di Lecce;

40012 nella Provincia di Taranto;

888 attribuiti a residenti fuori regione;

428 provincia di residenza non nota.