Emiliano, Boccia e Di Maio sulle spiagge di Porto Cesareo: “paparazzati” al “Togo Bay”. Amati polemizza: “Crisi afgana, ministro in riva al mare”

PORTO CESAREO – In questi giorni le mete più gettonate del Salento vengono prese d’assalto dai vip: da Vasco Rossi a Carlo Verdone, fino a ministri e vertici regionali. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, è stato “paparazzato” in riva al “Togo Bay”, uno dei lidi di tendenza di Porto Cesareo, insieme all’ex ministro Francesco Boccia, e, qualche ombrellone più distante, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con le rispettive compagne. Poi la chiacchierata immortalata nella foto. Tra una discussione sui massimi sistemi e sui problemi locali, bisogna affrontare gli incontri relativi alle amministrative: l’area Emiliano procede a braccetto con i pentastellati in Puglia. La politica non si ferma mai, nemmeno in vacanza: i vertici si spostano sotto gli ombrelloni e anche quelli casuali sono importanti. C’è feeling tra Emiliano e Di Maio, dai tempi del primo incontro alla Fiera del Levante, tanto che scelgono la stessa spiaggia, il “Togo Bay”, che ha subito un sequestro preventivo il 10 di agosto inaspettato, visto che il TAR aveva già concesso l’uso. Un altro problema che la politica dovrà risolvere sarà quello delle pari opportunità nelle concessioni balneari e della certezza necessaria a chi porta avanti imprese avviate e di successo.

Ma la presenza del ministro degli Esteri in spiaggia a Porto Cesareo ha suscitato lo sdegno di alcuni politici, in primis il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati: “In piena crisi afgana il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio è in vacanza a Porto Cesareo.

Dicono che stia prendendo informazioni sulla innovativa tecnica di trattamento dei liquami di quella città, così da proporla al governo talebano di Kabul: sversarli direttamente in mare, lasciando spenti i depuratori”. Fuoco alle polveri, siamo in clima elettorale: le amministrative sono vicine, saranno a ottobre.