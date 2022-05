L’endorsement di Emiliano a Mellone fa indignare una parte del Pd, Stefano si autosospende. Nardò Bene Comune: “Alleanza intollerabile”

NARDÒ – L’endorsement di Michele Emiliano per Pippi Mellone ha fatto andare in fibrillazione il Pd, che a Nardò corre a sostegno di un candidato condiviso con M5S. Come già è stato scritto su questo giornale, il centrosinistra neretino è diviso in tre blocchi, ma il Pd non sta con il sindaco uscente, che però ha intascato l’appoggio ufficiale dell’area Emiliano. Una vicenda politica che sta provocando molti mal di pancia tra i dem (alleati con l’area Emiliano ovunque), visto il passato da destra estrema di Mellone.

“Ci sono momenti in cui occorre prendere decisioni coraggiose. E questo è uno di quelli: mi autosospendo dal Partito Democratico, in attesa di delucidazioni su alcuni segnali forti che non possono più essere considerati come semplici casualità. Il Presidente Michele Emiliano, appena qualche ora fa, ha confermato pubblicamente su Facebook un chiaro endorsement alla ricandidatura di Pippi Mellone, sindaco uscente di Nardò.

Mellone è notoriamente un politico militante di movimenti di estrema destra. Solo per ricordare, tra gli episodi del recente passato: il saluto fascista in omaggio a Sergio Ramelli, le invettive contro l’ANPI Lecce, la visita del responsabile nazione di “Blocco Studentesco” in un convegno sulla scuola in territorio neretino. Non mi arrogo il diritto di censurare le scelte del presidente Emiliano, non iscritto al #PD ma inspiegabilmente animatore di dinamiche interne al partito, ma occorre ribadire che il PD a Nardò è parte attiva di una coalizione alternativa al sindaco Mellone.

Credo allora che si possa, e si debba, stigmatizzare il silenzio del PD davanti a comportamenti così evidenti che mortificano chi impegna quotidianamente tempo e energie per animare la comunità democratica. Resto in attesa di ricevere spiegazioni su questo e sui comportamenti perpetrati in maniera reiterata contro il PD sui territori, durante le competizioni elettorali. Anomalie come quelle messe in campo ora anche nei confronti di un’iniziativa legislativa nazionale in materia di enoturismo, prodotta sempre dal PD e contraddetta – in maniera ideologica – con l’approvazione in Puglia di un dispositivo autonomo che ha prodotto una rivolta da parte degli operatori del settore e che porta come prima firma quella della Lega. Due indizi (stando solo agli ultimi) che, forse, sono più di una prova”.

Ippazio Morciano cerca di riportare il sereno: “Carissimo Senatore, salto la premessa sulle scelte politiche della segreteria provinciale sulle amministrative di Nardò in quanto sono note a tutti: siamo con forza dove dobbiamo essere. Anche a me l’ endorsement di Emiliano a Melllone non è piaciuto, lasciandomi l’amaro in bocca, poiché al di là di quelli che sono i loro rapporti personali è chiaro che si sarebbe dovuto preferire di non esternare pubblicamente simpatie oltre che personali anche politiche in piena campagna elettorale.

Questo per un rispetto politico che Emiliano deve nei confronti di un partito che nelle ultime elezioni regionali (e non solo) è stato correttamente al fianco del candidato Presidente permettendone la riconferma e affermandosi come la prima forza politica della coalizione sia in termini di consenso che di consiglieri regionali eletti. Da militante e da passionario della politica quale sei, comprendo il tuo gesto, ma in questo particolare momento storico dobbiamo lavorare tutti insieme affinché il partito acquisisca sempre più una sua forza e indipendenza politica.

Ecco perché io non mi autosospendo, ecco perché ti chiedo di ritornare attivamente nella nostra comunità politica. Le amministrative e i congressi sono alle porte, saranno quelli i veri momenti di discussione e confronto anche sui temi che tu giustamente hai posto”.

Ieri, sulla vicenda è intervenuta anche Stefania Ronzino, candidata sindaca di Nardò per Nardò Bene Comune: “Qualche giorno fa, con amici e compagni di Nardò Bene Comune, ho scritto una lettera aperta al presidente Michele Emiliano. Una lettera che ritenevamo giusta e garbata, che comunicasse alla massima autorità politica locale regionale il disagio sulle emergenze quotidiane che viviamo da cittadini.

Il presidente non solo ha ignorato la nostra lettera, l’appello dei suoi cittadini, ma ha dimostrato totale strafottenza, commentando dal suo profilo il post del sindaco Mellone che annuncia le date per le prossime comunali, rinnovando l’alleanza di ferro tra i due, cosa che era ben nota, annunciata in una telefonata pubblica all’indomani della sua riconferma.

Un’alleanza, quella tra i due narcisi della politica nostrana, che per noi è intollerabile, nauseante.

Per questo motivo, non ce la siamo sentita di sostenere Emiliano alle scorse regionali, lasciando libertà ai nostri iscritti, nonostante i tanti appelli ricevuti da altre città e altri comuni.

Dove sono oggi questi compagni che ci invitavano a sostenere pubblicamente Emiliano, il quale a sua volta sosteneva Mellone? La verità è che a Nardò siamo stati lasciati soli.

Non abbiamo alcuna mania di protagonismo, né ambizioni personalistiche da portare avanti.

Ma non possiamo ignorare che Emiliano è considerato il presidente della politica di unità tra PD e M5S ovunque, ma a Nardò supporta ANCHE Mellone che ad ottobre porterà in consiglio comunale dalla porta principale Casapound camuffata da lista civica.

Non porteremo acqua al mulino di chi vuole che Mellone vinca di nuovo, e con percentuali bulgare.

Oggi mi appello a tutte le cittadine e i cittadini che credono ancora nei nostri stessi valori, che credono nello spendersi per il bene comune. Marciate con noi, fieri, un passo alla volta, un passo avanti, verso una nuova primavera”.