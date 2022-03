Desert Songs, in scena il nuovo spettacolo di Almoraima

Un “viaggio nel deserto” alla ricerca dell’essenza primordiale e selvaggia della musica.

Dopo cinque album e un quindicennio di collaborazioni, il lungo percorso di Almoraima prosegue all’insegna della sperimentazione. Prende il via il prossimo 15 settembre “Desert Songs”, il nuovo spettacolo della band fondata da Massimiliano Almoraima, che porta in scena il meglio della vasta produzione di Almoraima in una versione inedita concepita intorno al tema dell’improvvisazione. Il tour è promosso con il sostegno di Puglia Sounds (programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021, Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e Animamundi Musica.

Le sonorità arabo-andaluse, ispirazione madre e rotta lungo la quale corre il viaggio di Almoraima, cucite ad altri echi del Mediterraneo e alle tradizioni musicali delle terre d’origine dei componenti della band cucite si intrecciano ora agli arrangiamenti jazz di Desert Songs, in un progetto originale che vede in scena Massimiliano Almoraima (oud), Saleem Anichini (viola e violino), Giovanni Ceresoli (chitarra flamenco), Matteo Resta (basso elettrico), special guest Sara Tremolizzo alla danza.

Domani, mercoledì 15 settembre alle ore 19.30 il tour di Almoraima comincia dal Circolo DEV di Bologna.

Ingresso riservato ai soci AICS, posti limitati a 50 seduta, prenotazione consigliata alla mail prenotazionidev@gmail.com. Contributo all’ingresso 5 euro.

Info all’evento Facebook “Almoraima live al Circolo DEV” https://www.facebook.com/events/151050437126819

Il tour Desert Songs prosegue fino al 19 settembre in cinque città del Nord Italia: mercoledì 15 settembre al Circolo D.E.V. di Bologna, giovedì 16 settembre al Centro Musica di Trento, venerdì 17 settembre all’Arci Scighera di Milano, sabato 18 settembre allo Spazio Euroburgo di Como, domenica 19 settembre al Teatro Arcobaleno di Brescia.