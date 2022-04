Covid, 164 nuovi casi: 51 in provincia di Lecce. “No green pass” ancora in piazza, parte la raccolta firme contro la certificazione verde

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 164 nuovi casi in regione: 51 nel leccese, che oggi è la provincia con più positivi dopo Bari. Con 13.391 (ieri 15.194) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,22% rispetto all’1,03% di ieri. Anche oggi non si registrano decessi rispetto ai 5 di venerdì scorso.

Complessivamente i ricoverati sono come ieri 206,

mentre gli attualmente positivi risalgono da 3.231 a 3.298 (+67). Dei 206 ricoverati, 187 (ieri 187) sono con sintomi, mentre 19 (ieri 19) sono in terapia intensiva.

LA BATTAGLIA DEI NO GREEN PASS

Link Sponsorizzato

Anche ieri, in piazza Sant’Oronzo, ha manifestato un irremovibile gruppo di “no Green pass”, un assembramento eterogeneo di persone, tra cui si annidano anche pochi “no vax” convinti. Eppure, nella maggior parte dei casi si tratta di persone vaccinate, che però non si fidano del vaccino anticovid, che ritengono sperimentale e, quindi, dagli effetti collaterali tutti da scoprire (insieme alle complicazioni cardiache e trombotiche già note, che in pochissimi casi potrebbero verificarsi). Sono scesi in piazza per una battaglia già persa con un governo, che va avanti a testa bassa per raggiungere il 90% dei vaccinati, come ha spiegato ieri Sileri e, quindi, per poter evitare chiusure e il proliferare delle varianti. Intanto è partita la raccolta firme per promuovere un referendum per abolire il Green pass obbligatorio. Un’iniziativa che servirà a “dare voce ai milioni di italiani che, da quasi due anni, sollevano dubbi e interrogativi sulla gestione della pandemia da parte del governo” – spiegano alcuni attivisti presenti al sit-in di ieri sera in piazza a Lecce.

Oggi non sarà più possibile presentarsi al lavoro senza la certificazione verde: il rischio è la sospensione dello stipendio per un lungo periodo. Da molti ambienti lavorativi giungono le segnalazioni che riguardano dipendenti non vaccinati che si sono messi in malattia. Il braccio di ferro continua, ma la vaccinazione di massa va a gonfie vele: molti virologi si sgolano per rassicurare tutti, ma le loro voci si confondono nella selvaggia onda di false informazioni annidate tra i social. Così la paura continua ad albergare in una minoranza di italiani, che non si daranno facilmente per vinti.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 57

Provincia di Bat: 21

Provincia di Brindisi: 5

Provincia di Foggia: 21

Provincia di Lecce: 51

Provincia di Taranto: 6

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 2