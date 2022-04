Le previsioni meteo di oggi 22 settembre 2021

Puglia

Qualche nube nelle ore mattutine con tempo asciutto su tutta la regione; ampi spazi di sereno al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Molise

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia in mattinata sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio, qualche nube sulla costa; in serata non si attendono variazioni.

Basilicata

Nubi alte nelle ore mattutine su tutta la regione, ampie aperture nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni.

Temperature minime in calo sulle regioni peninsulari e in lieve aumento sulle Isole. Massime in calo al Sud e stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna.

