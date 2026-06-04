Con LÀMPA, Sternatia si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove arte immersiva, urban game, storytelling e tecnologie innovative si intrecciano per offrire nuovi modi di vivere e raccontare il territorio.
Un progetto che guarda avanti, sperimentando linguaggi contemporanei, ma che conserva saldo il legame con la storia, l’identità e le tradizioni della comunità. Nel servizio video le voci di alcuni dei protagonisti
Con LÀMPA, Sternatia si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto
Con LÀMPA, Sternatia si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove arte immersiva, urban game, storytelling e tecnologie innovative si intrecciano per offrire nuovi modi di vivere e raccontare il territorio.
Ultime Notizie
Pregare con i petali: a Patù torna il Corpus Domini
Un tappeto floreale lungo 250 metri per celebrare la fede, la bellezza e la partecipazione di una comunità che si prepara a vivere la...