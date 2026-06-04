Con LÀMPA, Sternatia si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove arte immersiva, urban game, storytelling e tecnologie innovative si intrecciano per offrire nuovi modi di vivere e raccontare il territorio.

Un progetto che guarda avanti, sperimentando linguaggi contemporanei, ma che conserva saldo il legame con la storia, l’identità e le tradizioni della comunità. Nel servizio video le voci di alcuni dei protagonisti