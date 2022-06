Le previsioni meteo di oggi 8 settembre 2021

Puglia – Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali acquazzoni o temporali sparsi specie sui settori interni, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento dalla serata.

Nazionale – Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori alpini; nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo; al pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli completamente sereni. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui rilievi della Sardegna, asciutto sugli altri settori. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole