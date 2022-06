Smaltimento di rifiuti pericolosi nell’impianto Ecolio 2? Indagati eccellenti

PRESICCE/ACQUARICA (Lecce) – Nell’impianto Ecolio 2, in località Spiggiano Locale tra Presicce ed Acquarica, per un paio d’anni veniva sversato di tutto. E veniva stoccato e trattato un quantitativo di rifiuti pericolosi decisamente superiori anche a quelli per i quali l’impianto era stato temporaneamente autorizzato. In alcuni casi venivano trattate anche tipologie di rifiuti erroneamente classificati al solo fine di garantirne lo smaltimento. Due mila e 780 tonnellate di rifiuti provenienti dall’impianto ICOP di Basiliano, ad esempio, sarebbero stati illecitamente smaltiti come rifiuti non pericolosi in assenza di adeguate analisi di caratterizzazione del rifiuto che potessero escludere la presenza di sostanze pericolose (acque provenienti da attività di costruzione e perforazione per la realizzazione della Tap).

In undici risultano destinatari di un avviso di conclusione a firma dei pubblici ministeri Guglielmo Cataldi ed Elsa Valeria Mignone: il legale rappresentante della società Ecolio 2 che gestisce l’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi; il responsabile tecnico dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi nella stessa località; il Technical Service e Deputy – Vice President dell’impianto di estrazione e trattamento idrocarburi denominato “Eni spa” con sede sociale in provincia di Potenza che ha conferito all’impianto Ecolio 2 ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi; il Senior Vice President del medesimo impianto; il responsabile tecnico dell’area 2 della discarica in fase post gestione a Ugento in località Burgesi; il legale rappresentante e responsabile tecnico dello stabilimento Eden 94 srl di Manduria; il Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante d’impresa; l’amministratore delegato e rappresentante di impresa; il Direttore generale dello stabilimento Manduriambiente spa in località “La Chianca”; il legale rappresentante e responsabile tecnico dello stabilimento Ecolio 2 di Presicce autorizzato ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi per un quantitativo massimo annuo. Getto pericoloso di cose per aver effettuato attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, le accuse mosse agli indagati.

Criticità, per altro, più volte segnalate dai cittadini e denunciate anche con esposti firmati dai sindaci. Al centro delle verifiche, condotte dalla polizia provinciale e dai carabinieri del nucleo forestale sfociate in un decreto di sequestro il 24 novembre del 2020, il superamento del limite di emissione del parametro Cot (sommatoria concentrazioni delle sostanze organiche volatili comprese quelle tossiche e nocive per la salute umana) superiore al limite di legge; il superamento del limite di emissione del parametro azoto totale dei reflui industriali in uscita dal trattamento biologico superiore al limite di legge; la presenza di mercurio nei reflui industriali.

Tutti gli indagati, tra il 2018 e il 2019, avrebbero “attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate, gestito e smaltito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non – acque di strato associate agli idrocarburi liquidi separate dal greggio estratto dal sottosuolo, percolato di discarica, rifiuti liquidi acquosi provenienti da 58 stabilimenti – poiché conferiti dagli impianti di produzione e ricevuti dall’impianto Ecolio 2 con indicazioni di codice Cer non pertinenti, attribuiti in maniera arbitraria, non attestanti l’effettiva provenienza del rifiuto, così da non rendere riconoscibile l’effettiva origine del rifiuto gestito e le sostanze pericolose in esso presenti, con elusione del limite imposto nell’autorizzazione per la ricezione dei rifiuti pericolosi”.

Secondo le indagini, “l’attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno dello stabilimento Ecolio 2 srl con sede a Presicce in assenza della prescritta autorizzazione dovendosi ritenere la determinazione regionale Aia del 18 maggio 2011, con la quale si autorizzava lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi macroscopicamente illegittima in quanto rilasciata dal dirigente dell’ufficio Grandi inquinamenti e grandi impianti della Regione Puglia, sulla falsa prospettazione dell’esistenza di condizioni, prescrizioni e attuazione degli adempimenti previsti che costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”.

E, secondo la tesi della procura, “ottenendo il titolo autorizzativo all’esercizio di attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non, in assenza della preventiva approvazione del progetto di variante – da impianto di trattamento di acque di vegetazione a impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non – essendo stata rilasciata dalla Provincia di Lecce, la determina di autorizzazione provvisoria all’esercizio sulla base della variante al progetto originario in realtà mai approvata”. Per gli inquirenti, la Ecolio2 avrebbe “gestito e mantenuto in esercizio gli impianti della sezione termica e della sezione biologica, esistenti presso la discarica, con gravi carenze strutturali e con emissioni di odori acri e maleodoranti e lo scarico nel suolo di sostanze inquinanti”. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Domenico Diterlizzi; Luigi Covella; Amleto Carobello; Giuseppe Dello Russo; Riccardo Giannuzzi; Diego Cisternino e Alfonso Fulgiuele.