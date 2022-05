Coda: “Temevo che indovinasse l’angolo”. E Buffon allarga le braccia: mai presi 4 gol solo nel primo tempo

A fine partita, mentre la squadra del Lecce andava sotto la curva che cantava “Forza ragazzi, bisogna lottare. In serie A noi vogliamo tornare”; Buffon, in disparte coi suoi, allargava le braccia. “Succede”, sì, succede che anche a un campione come Buffon, un monumento del calcio italiano che è ancora in gran forma nonostante i suoi 43 anni.

Il portiere ex campione del mondo ha subìto, per la prima volta in carriera, quattro reti in un primo tempo e in generale non subiva 4 gol dalla finale di Champions League giocata a Cardiff, contro il Real Madrid.

Massimo Coda non è stato, purtroppo, il primo giocatore a fare tre reti in un tempo a Buffon. E’ successo a Serafini, sempre in serie B, in un Brescia-Juventus del 2007, finito 3-1.

Ma torniamo a noi. Coda, a quota 10 reti con la tripletta contro il Parma (8 in campionato guida la classifica dei marcatori), dopo aver portato con sé il pallone; arriva in sala stampa con il suo solito sorriso, è contento, ma non di certo incredulo, lui lo sa qual è il lavoro svolto in settimana e quale l’obiettivo che si vuole raggiungere

“Il mister ci aveva chiesto un segnale – dice l’attaccante – Ha parlato dei tifosi, adesso che sono dentro dobbiamo portarceli con noi e cercare di portarceli addosso”.

Poi parla della squadra:

“Noi cerchiamo di servirci a vicenda, di andare tutti in gol. Un voto oggi? Preferisco che lo mettiate voi. Però ho fatto un tripletta, forse il 7 ci sta”.

Nel momento in cui ha calciato il rigore a Buffon:

“Ero un po’ più concentrato, è normale. Ho cercato di dare più forza, perché, ho pensato… se lui intuisce l’angolo, poi para!”.