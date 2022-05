Cos’hanno da dirsi un flauto e un violoncello, due strumenti che, fuori del contesto classico, è decisamente inconsueto ascoltare in duo? Che tipo di alchimia può nascere da due registri lontani per timbro ed estensione, in apparenza difficili da conciliare?

È questa la curiosità da cui è nato Crosstalk. Dialoghi inattesi tra un flauto e un violoncello, il nuovo progetto musicale che vede insieme Gianluca Milanese, flautista eclettico che ha fatto della pratica di diversi linguaggi musicali la propria cifra stilistica, passando con sicurezza dalla musica antica, al jazz, al prog, e Marco Schiavone, violoncellista di solida formazione classica, che, all’impegno come orchestrale, ha di recente associato alcune collaborazioni nell’ambito della musica extracolta e popolare. Il background eterogeneo dei due musicisti è alla base di questa sorta di esperimento dialettico, che attinge dal catalogo musicale antico e moderno, giocando sulla complessità dei linguaggi e mirando a riformularli per adattarli alle voci dei due strumenti, impiegati nella pienezza del loro potenziale (nel repertorio ci sono anche alcuni brani inediti firmati da Milanese).

Crosstalk, infatti – si legge nel comunicato – è letteralmente dialogo incrociato ma, anche, nel linguaggio tecnico, interferenza: è questa la sfida che il duo ha deciso di raccogliere, tenere insieme i due strumenti sul filo sottile tra dialogo e alterco, incontro e ingerenza, accompagnandoli in uno scambio serrato che unisce, con sapienti contaminazioni, esperienze sonore diverse per epoca e per stile.

GIANLUCA MILANESE, nato a Udine nel 1973 , ha compito gli studi musicali presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce dove si e diplomato in Flauto, in Musica Jazz, in Musica Elettronica e dove ha conseguito con lode il Diploma Accademico di I e II livello in Musica Antica sotto la guida del M° L. Bisanti. Ha inoltre conseguito con lode la laurea in Beni Culturali – ind. Beni Musicali presso l’Università del Salento con una tesi di ricerca dal titolo “Il restauro informatico dei supporti sonori: Cantare la voce di Demetrio Stratos”. Nel Luglio ’97 ha frequentato la Berklee Summer School at Umbria Jazz dove ha ricevuto l’Outstanding Musicianship Award come musicista emergente per le doti musicali messe in evidenza.

Da oltre 25 anni sulla scena musicale nazionale ed internazionale (Inghilterra, Belgio, Slovenia, Grecia, Portogallo, Cina, Germania, Lettonia, Danimarca) con repertori che spaziano dalla musica antica all’improvvisazione radicale al fianco di Riccardo Muti, Alirio Diaz, Jerome Correas, Richard Sinclair, Franco Battiato, Gianna Nannini, Francesco Di Giacomo, Piero Milesi, Lucio Dalla, Peppe Servillo, Lucilla Galeazzi, Carmen Consoli. E’ inoltre l’unico flautista italiano ad aver suonato con Joe Zawinul, pianista austriaco e leader dei Weather Report. Dal 2009 ricopre il ruolo di Direttore Artistico del festival Maggio Musicale Salentino. Ha all’attivo oltre 50 produzioni discografiche. Dal 2012 è nella top ten dei migliori flautisti jazz d’Italia stilata dalla rivista di settore Jazzit.

MARCO SCHIAVONE, classe ’87, intraprende gli studi musicali all’età di 6 anni e completa i suoi primi studi musicali presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce conseguendo il diploma di II livello con il massimo dei voti e lode. Successivamente si perfeziona nei corsi di Alta Formazione Musicale dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma sotto la guida del Maestro Giovanni Sollima e con il Maestro Enrico Bronzi presso la Fondazione musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro. Numerosi sono i premi conseguiti in concorsi Nazionali e Internazionali su repertorio solistico e cameristico. Fin da giovane intraprende la sua carriera orchestrale con l’orchestra Ico Magna Grecia di Taranto e la Ico Tito Schipa di Lecce.

Nel 2012 è vincitore di concorso presso la “Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari” e collabora con grandi direttori d’orchestra come Wayne Marshall, Riccardo Muti, Daniele Rustioni, Roland Boer, Carlo Rizzari, Roberto Abbato, Asher Fish, John Axelrod e strumentisti di grande fama come Stefano Bollani, Giovanni Sollima, Isabel Faust, Michel Camilo, Uri Caine, Paolo Fresu. Nel 2018 consegue il diploma presso l’Orchesterzentrum di Dortmund, università dedita alla formazione dei professori d’orchestra unica nel suo genere, che lo porta a stringere importanti collaborazioni tra cui Pinchas Zucherman, Ludwig Quandt dei Berliner Philharmoniker, Tamas Varga dei Viener Philharmoniker.

In seguito è vincitore di concorso presso le orchestre Dortmunder Philharmoniker, la Neue Philharmonie Westfalen, il Teather Hagen e la Badische Philharmonie. Nel 2018 è ospite del festival violoncellistico “Cello Herbst” di Unna. Nel 2019 grazie all’incontro con Claudio Prima, Redi Hasa, Enza Pagliara, Gianluca Milanese subisce importanti contaminazioni musicali extra colte derivate dalla musica tradizionale, balcanica e world music. Dal 2020 è il violoncellista del Progetto Seme con Claudio Prima con cui ha registrato il cd “Enjoy” prodotto da Ipe Ipe Music nella programmazione di Puglia Sound. Attualmente è impegnato nella tournèe di “The stolen cello” del violoncellista albanese Redi Hasa per la Ponderosa Music.