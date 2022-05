Festival del Cinema Europeo, domani la seconda giornata

LECCE – Seconda giornata per la XXII edizione del Festival del Cinema Europeo diretto da Alberto La Monica, con la proiezione nella sezione “Cinema&Realtà” de “La legge del terremoto” di Alessandro Preziosi, anteprima dell’uscita in sala il prossimo 16 novembre.

Prodotto da Khora film con Rai Cinema e in associazione con Istituto Luce-Cinecittà è l’esordio alla regia di Preziosi. Un viaggio visivo, storico, ma soprattutto emotivo dentro uno dei fenomeni che più colpisce il nostro Paese: quello dei terremoti. Alessandro Preziosi, che dà anche voce e presenza d’attore al film, giovanissimo testimone del sisma in Irpinia, nel 1980, ripercorre in questo viaggio la mappatura delle aree più colpite in Italia, a partire dal Belìce colpito nel 1968 per poi continuare in Friuli, ad Assisi, L’Aquila e Amatrice. Sismi, ma anche esperienze, umanità, con riprese in luoghi di forte valenza simbolica come il cretto di Gibellina, reso eterno da Alberto Burri. Insieme a testimonianze toccanti di personaggi noti della cultura e della politica italiana, tra i quali Erri De Luca, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Bersani, Angelo Borrelli, che si sono ritrovati a vivere in prima persona eventi sismici. Con l’ausilio anche di documenti d’archivio e materiale di repertorio tratti da diversi rchivi storici nazionali, il film disegna una mappa sorprendente di qualcosa che ci tocca da sempre, nel profondo. Proiezione Multisala Massimo sala 2 ore 18.00.

Mentre al Teatro Apollo alle 21.00 Recital in omaggio ad Alda Merini. Erica Mou e Cosimo Damiano Damato raccontano Alda Merini fra poesie e canzoni nello spettacolo Fate l’amore-Alda Dante Rock. Un viaggio attraverso monologhi, dialoghi, aneddoti e versi della poetessa dei Navigli, per lo più inediti. La voce narrante è del poeta e regista Cosimo Damiano Damato che con la Merini ha condiviso una lunga amicizia raccontata nel film Una donna sul palcoscenico. A scandire i monologhi e le poesie le canzoni più intime e poetiche della cantautrice Erica Mou, fra cui, Dove cadono i fulminie, Sottovoce.

La XXII edizione del Festival del Cinema Europeo è finanziata da Apulia Film Commission e Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Turismo a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali del Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021, ideata e coprodotta dall’Associazione Culturale Art Promotion, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio del Parlamento Europeo e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca di Bologna, S.N.C.C.I., S.N.G.C.I., FIPRESCI, AFIC, Centro Nazionale del Cortometraggio, Università del Salento, ARCI Lecce, Rotary Club Lecce

Media partner: Cinecittà News, Cineuropa

Technical partner: Festival Scope, Shift72, Augustus Color, Panalight, Rai Cinema Channel, Whiroo, Liberrima, Vallone, Aziende Agricole Stasi, Quarta Caffè, Caseificio Amor di Latte, Acqua Orsini, Preite, Assaggi a Sud Est, Futuro Remoto Gioielli