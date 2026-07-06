Registro nazionale delle imprese storiche italiane – Riapertura iscrizioni

La Camera di Commercio di Lecce comunica che sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche, reso disponibile sul sito istituzionale dell’Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che, nel tempo, hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Per le imprese che richiedono l’iscrizione nel 2026, tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2025, ovvero, l’attività deve esistere almeno dal 1925.

Si precisa che, ai fini della valutazione della storicità, il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell’attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina Registro imprese storiche, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2026 per le imprese centenarie al 31 dicembre 2025 e, a seguire, fino al 31 luglio 2027 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2026.