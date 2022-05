Le previsioni meteo di oggi 9 novembre 2021

Puglia

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata si attende un generale miglioramento con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi su gran parte della regione.

Molise

Instabilità diffusa nella giornata con piogge estese su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata si attende un generale miglioramento con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori.

Basilicata

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata si attende un generale miglioramento con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi su gran parte della regione.

Temperature minime in generale calo da nord a sud; massime in rialzo al nord, in calo al centro-sud.

