Baroni chiede una prova di coraggio: “Lecce, con la Roma sii te stesso”. Sul mercato: “Io non ho chiesto niente”

La Roma non vince la coppa Italia dal 2008 e che è reduce dall’ultima amara sconfitta del 2013, contro i cugini della Lazio. Mourinho vuole il trofeo ed è deciso a schierare i titolari contro il Lecce. Baroni punta invece sull’avvicendamento e sui più giovani e spiega ai suoi che l’unica cosa che devono fare è giocare come sanno:

“E’ un premio tutti questa gara. Non bisogna pensarla come una trasferta premio, ma come un’opportunità per tutti, per misurarci contro una squadra importante; una grande squadra di serie A con dei calciatori di livello internazionale. Quindi, al di là di chi andrà in campo, questo deve essere per noi un motivo di impegno. Non dobbiamo aver timore di questa gara, anzi ho chiesto alla squadra una partita di coraggio e di giocare come noi siamo senza snaturare il nostro gioco. Per quanto riguarda la formazione, ci saranno dei ragazzi che avranno la possibilità di andare in campo. E’ una partita dove tutti vorrebbero giocare, però noi in questo momento abbiamo una situazione con delle partite molto ravvicinate di campionato dopo una sosta molto lunga; senza tralasciare l’impegno di questa gara che faremo di tutto per onorare al meglio per i nostri tifosi e per la gente che ci segue. E’ un’opportunità per i ragazzi che spero mi diano ancora segnali importanti, perché nelle prossime gare, così vicine, avremo bisogno veramente di tutti”.

Affrontare la Roma è un’opportunità

“So che troveremo un avversario centrato, che farà una partita importante e questo è bello. Per noi è un’opportunità. Ripeto che ho chiesto ai ragazzi di essere quello che siamo. Io chiedo alla squadra una prestazione importante, ed è quello che farò domani. Noi dobbiamo centrare la prestazione perché sono convinto che quando questa squadra trova la prestazione che sa fare, trova intanto una bella partita, che è quella che dobbiamo dare a chi ci guarda; e la contempo è molto più probabile che possa trovare il risultato”.

In difesa l’impegno di Blin è da valutare, Tuia non è ancora disponibile; per il ruolo di centrale Baroni punta su un inedito

“Blin è da valutare perché è stato fermo molto tempo, quindi da parte mia ci sarebbe la volontà di dargli l’opportunità di scendere in campo, però dobbiamo valutarlo seriamente perché è stato molto fermo. Ci saranno alcune riconferme (della partita con il Frosinone) e anche alcune alternanze perché voglio gestire le energie in virtù di questa gara e di quella dopo. Ora ho dei dubbi, noi domattina abbiamo un altro allenamento; faremo il punto della situazione”.

Sul mercato di riparazione Baroni sottolinea che con i nuovi arrivati; inevitabilmente arriva anche tanto lavoro, perché è necessario portare i giocatori alla condizione degli altri

“E’ chiaro che per i ragazzi che sono arrivati, specialmente Simic, ci sarà bisogno di un po’ di tempo, non so se due o tre settimane, ma c’è da lavorare. Il ragazzo è indietro, poi l’ultima partita l’ha giocata il 12 di dicembre, poi ha avuto anche un lungo periodo di quarantena, abbiamo già svolto dei test e c’è da lavorare. Faragò invece è più avanti. Uno dei due centrali domani sarà intanto Calabresi, perché lo può fare”.

Sono tre i giocatori che il Lecce ha portato a Baroni nel mercato di riparazione, uno per reparto: Faragò (centrocampista), Simic (difensore) e Asencio (attaccante). Ma l’allenatore è concentrato su quelli che ha, anche se il mercato di riparazione in uscita non è chiuso

“Il mercato di gennaio è sempre una sessione molto complicata, poi abbiamo preso dei ragazzi, uno deve ancora arrivare (Asencio) ci sarà da lavorare per dargli una condizione importante. Io sono concentratissimo su quelli che ho, alla società non ho chiesto niente, sono concentrato su questo gruppo perché stiamo lavorando da sei mesi insieme e vedo ogni allenamento, ogni gara, una crescita individuale e di squadra, la mia intenzione è rivolta a questo, non voglio farmi portare via da altre cose“.