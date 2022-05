Istituzione marchio ristorante tipico di Puglia, Paolicelli: “Puntare sulla qualità dei prodotti e sul turismo”

È stata avviata oggi durante la IV Commissione consiliare l’interlocuzione sulla proposta di legge per la “Valorizzazione della cultura enogastronomica pugliese e l’istituzione di un marchio tipico di Puglia”, presentata dal consigliere regionale della Lega, Davide Bellomo.

“Insieme al collega Bellomo, che ringrazio per la proposta di legge avanzata, sono stati auditi anche gli stakeholder interessati perché l’obiettivo è quello di valorizzare i prodotti tipici della nostra terra puntando e rilanciando il turismo, altro punto di forza dell’economia regionale”, ha commentato Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione Commercio, Artigianato, Turismo e Industria alberghiera.

In Commissione infatti sono intervenuti tutti rappresentanti delle associazioni e i sindacati della regione Puglia.

“Il prossimo passo – ha sottolineato Paolicelli – sarà quello di raccogliere le istanze di tutte le associazioni di categoria prima di passare all’approvazione definitiva del testo e l’invio all’Aula”.

Il ruolo della cultura enogastronomica della Puglia è riconosciuto a livello internazionale per questo è bene tutelarlo con una legge ad hoc.

“I nostri marchi DOP, IGP, DOC e DOCG sono dei veri punti di forza, che non avremmo ottenuto senza l’impegno di numerosi lavoratori della filiera. Ciascuno ha messo del proprio e insieme alla qualità dei prodotti, si sono ottenuti dei risultati. Ora – ha concluso Paolicelli – dobbiamo proseguire insieme se vogliamo che l’istituzione di questo marchio sia non solo un simbolo, ma la prova concreta del valore che rappresentano la ristorazione e il turismo in Puglia”.

