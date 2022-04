Le previsioni meteo di oggi 6 gennaio 2022

Puglia

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione; in serata si attende un generale peggioramento con deboli piogge estese su tutto il territorio.

Link Sponsorizzato

Molise

Tempo asciutto in giornata con nubi sparse nella mattinata via via più compatte nel pomeriggio; peggiora in serata con piogge estese e neve oltre i 1000 metri di quota.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Tempo asciutto in giornata con nubi sparse nelle ore diurne via via più compatte su tutto il territorio; in serata si attendono deboli piogge sparse.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it