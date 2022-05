Le previsioni meteo di oggi 28 gennaio 2022

Puglia

Nuvolosità diffusa nella mattinata con tempo generalmente asciutto; piogge attese nel pomeriggio su gran parte della regione ad esclusione del Salento che si manterrà asciutto. Fenomeni estesi su tutto il territorio nel corso delle ore serali.

Link Sponsorizzato

Molise

Nuvolosità compatta in mattinata su tutto il territorio, fenomeni attesi nelle ore pomeridiane con neve fino a 1200-1300 metri di quota; instabilità diffusa anche in serata con quota neve in calo a 800 metri.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Nuvolosità irregolare in mattinata su gran parte del territorio, peggiora nel pomeriggio con piogge estese su tutti i settori. Instabilità attesa anche in serata con fenomeni sparsi e neve oltre i 900-1100 metri di quota.

Temperature minime stabili al Nord e in lieve aumento al Centro-Sud e Isole, massime in lieve aumento al Nord e stazionarie sul resto d’Italia.

www.centrometeoitaliano.it