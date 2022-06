Coldiretti Puglia, domenica 27 febbraio sfilano i dolci tipici di Carnevale

PUGLIA – Dalle chiacchiere alle castagnole, dai mini bomboloni ai biscotti cegliesi fino alle cartellate di Carnevale. Sono solo alcune delle specialità che si potranno scoprire nell’ultimo weekend di Carnevale con i “tutor delle chiacchiere” domenica 27 febbraio 2022 dalle ore 10,00 con Campagna Amica al mercato contadino in Piazza del Ferrarese a Bari per la sfilata dei dolci di Carnevale.

Una mobilitazione della dolcezza con i veri “comfort food” della tradizione che vede gli agrichef di Coldiretti Campagna Amica mostrare in diretta come realizzare anche a casa i tradizionali biscotti, frappe e torte di Carnevale, come scegliere gli ingredienti, preparare gli impasti, cuocerli e infine decorarla prima di portarli in tavola o regalarli a parenti e amici

L’iniziativa sarà replicata a Lecce al mercato in Piazza Ludovico Ariosto dove i dolci della tradizione saranno accompagnati da giochi e animazione con i clown “I Fabbricanti di Sogni”. Per l’occasione verrà diffuso il report della Coldiretti sul ritorno in cucina delle famiglie all’insegna del fai da te casalingo, con la mappa dei dolci tipici della tradizione regionale.