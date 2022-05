Presunti illeciti nel rinnovo dei vertici Bcc: in videoconferenza sentito il pentito Tommaso Montedoro

CARMIANO (Lecce) – Il pentito Tommaso Montedoro collegato in videoconferenza nel processo sui presunti illeciti e il condizionamento della Scu nel rinnovo, nel 2014, del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Terra D’Otranto di Lecce. Davanti ai giudici del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, l’ex boss di Casarano ha ribadito i contatti intercorsi e un incontro, in un bar del Basso Salento, con l’imprenditore di Giancarlo Mazzotta.

Nei verbali sdoganati dalla Procura, Montedoro aveva riferito “di aver incontrato l’allora sindaco di Carmiano in un bar a Casarano per discutere di un centro commerciale che avevo in progetto di realizzare tramite dei finanziamenti; il sindaco si sarebbe dovuto preoccupare dei finanziamenti presso la Regione e della realizzazione di essi tramite due banche di Carmiano sulle quali era in grado di interferire, una di queste era una cooperativa. In cambio dell’interessamento del sindaco mi sarei dovuto impegnare nella ricerca di voti nella successiva campagna elettorale.

Poi sono stato arrestato e quindi del progetto, del quale erano interessati i calabresi e dei francesi, così come la ricerca dei voti non andò in porto. Nell’occasione il sindaco mi regalò anche un paio di Hogan. Del progetto era stato anche elaborato un primo documento che portarono i calabresi, analogo a quello predisposto per un investimento in Calabria”. Il contenuto dei verbali è stato in parte sminuito in giornata da Montedoro nel corso dell’audizione in videoconferenza.

Secondo le indagini sarebbero state compiute una serie di forzature per consentire a Dino Mazzotta (fratello di Giancarlo) di ricoprire la presidenza estromettendo di fatto il rivale Giulio Ferreri Caputi (parte civile con l’avvocato Carlo Gervasi). E il suo successo arrivò con numeri bulgari: 1146 voti per Mazzotta e 520 per Ferrieri Caputi. L’aggravante mafiosa compare anche per altre ipotesi di reato come per l’accusa di violenza privata. In un presunto intreccio tra politica ed esponenti della criminalità organizzata in quel di Monteroni. Un ruolo di primo piano sarebbe stato ricoperto da Giovanni Mazzotta che, stando alle indagini, avrebbe esercitato pressioni su un consigliere di maggioranza perché non rassegnasse le dimissioni.

Nel corso dell’udienza è stata sentita anche l’ingegnera informatica Luigina Quarta. Il processo è stato aggiornato all’11 aprile quando si proseguirà con l’ascolto di altri testi. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Laura Minosi; Ladislao Massari; Saveria Maria Perrone; Antonio Savoia; Pantaleo Cannoletta; Paolo Pepe; Giampaolo Potì e Carlo Sariconi.