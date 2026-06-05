Auto in fiamme alla periferia di Lecce: mezzo distrutto, paura tra i residenti

LECCE – Auto distrutta dalle fiamme e momenti di paura per i residenti nella tarda serata di giovedì in via Firenze a Lecce. L’incendio è divampato intorno alle 22.50 in via Firenze, dove una Lancia Ypsilon parcheggiata è stata completamente avvolta dal fuoco.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, giunta sul posto dalla sede centrale. All’arrivo, i pompieri hanno trovato la vettura ormai completamente distrutta dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica hanno permesso di mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle altre auto in sosta nelle vicinanze e scongiurando ulteriori rischi per l’incolumità pubblica e privata.

In via Firenze sono intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale dei carabinieri di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.