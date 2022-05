Operare in una scena del crimine? Da fine marzo si potrà con il nuovo Corso di alta formazione in criminologia

SALENTO – Non si tratta di fiction, ma di realtà. Operare in una scena del crimine , l’ insegnamento della balistica forense e della Digital forensics rilevare le tracce nascoste di sangue con il Luminol a fianco di docenti altamente qualificati. Sono alcune delle opportunità offerte ai partecipanti alla nuova edizione che partirà a fine marzo e finirà ad ottobre 2022 del Corso di alta formazione in criminologia, criminal Profiling, criminalistica, balistica forense, Digital forensics e giornalismo investigativo, unico nel suo genere, organizzato dalla scuola di formazione c_crIMe di Lecce della criminologa Isabel Martina .

L’obiettivo è fornire le competenze multidisciplinari ormai divenute indispensabili nel settore penale. Analisi della scena del crimine, raccolta delle impronte digitali, prova del DNA, esame della morfologia delle tracce di sangue, psicologia forense, criminal profiling, digital forensics, procedura penale ,cronaca giudiziaria e giornalismo investigativo tutte modalità innovative di investigazione penale, ed indispensabili per i nuovi criminologi del domani.

Si tratta di un approfondimento accademico altamente qualificato e qualificante. L’iscrizione sarà possibile fino all’esaurimento dei 20 posti disponibili e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Il corso è alla sua terza edizione e vanta docenti del calibro del Prof.Gianfranco Guccia illustre consulente in ambito balistico nonché candidato tra i quattro finalisti sempre nella stessa categoria all’ Investigation & Forensic Awards che si terrà a Milano il 10 marzo .

Non solo tra gli illustri docenti l’ avvocato Fabrizio Ferilli e la dottoressa Isabel Martina noti per i numerosi casi di cronaca di cui si occupano in Puglia e il dottore Nicola Caprioli illustre criminalista e tra i massimi esperti per lo studio e l’ analisi della scena del crimine , due notissime giornaliste di cronaca nera e giudiziaria, un famoso blogger che tratta i casi di cronaca ed un magistrato tra i più noti in Italia ,per scoprire gli altri nomi resta solo da richiedere la brochure informativa all’ indirizzo c.crimelecce@gmail.com. Molti sono gli studenti che in questi anni dopo aver frequentato le prime due edizioni che hanno trovato numerose opportunità nel mondo della criminologia e dell’investigazione.