Bellomo: lupi in Puglia, serve tavolo tecnico e progetti informativi

“Incontrare un lupo in Puglia, anche nella zona costiera e a ridosso dei centri abitati, sta diventando un’esperienza meno improbabile di quanto sia mai accaduto in passato. Senza essere proiettati in una regressione infantile da mondo delle favole, e senza dover indossare necessariamente un cappuccio rosso, una simile avventura è sempre più diffusa. Ne sanno qualcosa le tante associazioni di categoria agricola che lamentano sempre maggiori danni dalle predazioni da parte dei lupi, con grave perdita del patrimonio zootecnico regionale. La Regione Puglia ha già stanziato risorse, ma credo che l’impatto di questa nuova presenza faunistica su determinate attività economiche meriti un maggiore approfondimento e soluzioni che non si limitino al semplice ristoro di quanti hanno subito nocumento. Ho presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Pentassuglia per chiedere se intendano promuovere tecniche innovative, come quelle diffuse in Nord America, per la gestione proattiva della specie protetta, nella quale la conoscenza dettagliata delle abitudini e degli spostamenti dei lupi diventa l’elemento chiave per impostare la risposta in termini di protezione del bestiame. Nello stesso documento di sindacato ispettivo, domando inoltre se non sia il caso di attivare per questo scopo un tavolo tecnico regionale con i servizi competenti per la promozione, l’implementazione e la gestione degli strumenti di prevenzione delle predazioni da lupo, prevedendo anche specifici progetti informativi, al passo con le più recenti conoscenze scientifiche, per favorire la convivenza tra la specie lupo e le attività umane. Con buona pace di Hobbes e dei fratelli Grimm”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

