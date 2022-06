Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Piogge diffuse nelle ore mattutine e pomeridiane sui settori meridionali della regione, tempo stabile altrove con molte nubi irregolari; migliora in serata salvo residui fenomeni sui settori di confine con la Basilicata.

Domenica. Locali piogge su Gargano e Salento in mattinata, instabilità in aumento al pomeriggio con fenomeni soprattutto sui settori interni della regione. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno ovunque.

Link Sponsorizzato

Molise

Link Sponsorizzato

Sabato. Molte nubi irregolari al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio con tempo stabile; in serata si attendono maggiori aperture su coste e zone interne.

Domenica. Tempo in prevalenza stabile al mattino salvo isolate piogge sulle coste, instabilità diffusa nel pomeriggio con neve fino a 700 metri di quota: fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

Basilicata

Sabato. Piogge sparse nella giornata sui settori meridionali con possibili nevicate fino a 1200 metri di quota, generalmente più asciutto sulle zone settentrionali della regione. Precipitazioni estese in serata, quota neve inca lo a 1100 metri.

Domenica. Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi; instabilità in aumento al pomeriggio con piogge sparse e neve fino a 700 metri. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

AL NORD

Nuvolosità medio-alta al mattino sulle regioni del nord-ovest, maggiori aperture su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi, con nevicate a quote montane. In serata ancora qualche fenomeno nevoso sui rilievi fino sui 800-900 metri; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio isolate nevicate sull’Appennino centrale dai 1300-1400 metri. In serata residue precipitazioni sul Lazio; cieli in prevalenza poco nuvolosi altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge sparse al mattino su tutti i settori, con fenomeni localmente più intensi sulle Isole Maggiori, più asciutto tra Molise e Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora maltempo diffuso. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile; migliora su Molise e Puglia con ampie aperture; neve in Appennino fin verso i 900-1000 metri.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it