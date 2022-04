Baroni: “Con la Reggina nessuna ostilità; ma faranno la loro partita. Da qui alla fine dipende tutto noi”

Il Lecce affronta la Reggina in trasferta; squadra che Baroni ha lasciato lo scorso anno, nonostante i buoni rapporti con la società e gli ottimi risultati raggiunti. Decisone, questa, che ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente amaranto e oggi; ironia della sorte, per Lecce la partita con la ex squadra del suo allenatore è importantissima in chiave promozione. Un caso del beffardo destino. Ma Baroni è chiaro nell’esprimere il suo pensiero al riguardo:

“Abbiamo fatto tutti insieme un campionato importante, eravamo penultimi e siamo arrivati a ridosso dei play off, chiaramente il merito è stato di tutto l’ambiente. Che regina mi aspetto? Guardate, io ho una visione del calcio: non mi aspetto mai niente dagli altri. Per me avere un avversario che dà il cento per cento è una forma di grande rispetto, io lo farei. Chi aspetta regali, chi si aspetta qualcosa dagli altri ha la testa di un perdente. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita perché sappiamo che di là ci sarà un avversario che darà tutto come è giusto che sia e noi dobbiamo essere concentrati sulla nostra gara. Una partita la volta, senza fare tabelle, senza guardare molto il risultato degli altri perché dipende da quello che facciamo noi adesso”.

Non è questione, quindi, di sapere se la Reggina decide o no di togliersi il sassolino dalla scarpa. E’ una partita e si gioca per vincere da entrambe le parti; questo è l’unico modo in cui Baroni intende il calcio. I rapporti personali, poi, sono un’altra cosa:

“Io ho sentito il presidente Gallo per Natale, ci siamo fatti gli auguri, io ho speso delle buone parole per lui; lui lo ha fatto con me. Questo esula dal discorso della gara. Nella gara è giusto che loro diano tutto e noi anche lo faremo. Sono convinto che verrà fuori un bel match. Questo è giusto per tutti, per il rispetto nostro e dei tifosi. Io ho questa visione e nessuno riuscirà a portami in altre visoni, perché se fosse così potrei trasferirlo alla squadra e sarebbe un errore. La squadra deve pensare alla sua prestazione. Di là c’è un avversario che ha fatto molto bene; è arrivato Stellone che ha fatto benissimo, ha fatto dei risultati; addirittura si sono proposti in corsa anche per i play off e quindi sarà una partita complicata, difficile e non per altri motivi, ma solo perché l’avversario è un avversario importante”.

Per la trasferta in terra calabrese, tutti i giallorossi sono a disposizione

“Di Mariano è tornato dopo tanto tempo e ci è mancato, perché noi avevamo anche costruito la squadra sulle corsie esterne e lui è un giocatore che anche per caratteristiche non avevamo negli altri. Il fatto che dopo un lungo stop sia rientrato sia fisicamente che mentalmente molto bene per noi è importante. Quindi credo che ora ci sia proprio lo spazio, ma quando io vi parlo anche di chi subentra, dell’importanza in questo momento di tutti che vogliono essere presenti, e questo magari mi mette anche in imbarazzo nelle scelte, però mi dà una certezza: che chiunque gioca non sbaglia. E questo per me è un valore aggiunto in questo momento”.

Blin è squalificato, ma il suo sostituto non rappresenta l’unico dubbio dell’allenatore

“Alex è un giocatore che si è prestato al ruolo di interno e ha fatto anche molto bene, la sua assenza non rappresenta un problema a per la sua sostituzione. Per quanto riguarda la formazione, domani abbiamo la rifinitura e, proprio perché in questo momento ho tutti quasi allineati, voglio valutare fino all’ultimo. Mi prendo tutto il tempo”.

La gita fuori porta della Pasquetta sarà, per i tifosi, la trasferta a Reggio Calabria

“Abbiamo staccato due giorni e poi abbiamo fatto un lavoro importante, i ragazzi stanno bene e tutto l’organico è a disposizione, in questo momento contare su tutti è un valore aggiunto. So bene quanti tagliandi sono stati venduti, questo non ci sorprende perché sappiamo il calore dei nostri tifosi e a noi fa sempre piacere quando sono vicini, ma comunque in questo finale di campionato, come vi ho sempre detto, questa è una squadra che si spende e si dà anche per questo: per i tifosi, per il Salento, per tutti. La loro presenza sarà per noi importante”.