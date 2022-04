Covid, 2.232 nuovi casi in Puglia: 498 in provincia di Lecce (sempre al secondo posto per positivi). Emiliano annuncia di aver contratto il covid

PUGLIA – “Devo concedermi qualche giorno di riposo e ripresa perché sono risultato positivo al covid. A parte qualche linea di febbre iniziale, sono asintomatico. Finché non sarò negativo al test dovrò sospendere i miei impegni istituzionali in presenza, mi scuso sin d’ora per l’assenza a tutti gli appuntamenti di lavoro”. Questo è l’annuncio che Michele Emiliano, governatore della Puglia, postato su Facebook in mattinata. La variante Omicron 2 è molto contagiosa: difficile sfuggire, ma per fortuna i vaccinati vivono la malattia come un semplice raffreddore. Il bollettino epidemiologico di oggi non si discosta da quella che è ormai la tendenza da due mesi: tanti positivi e pochi ricoverati. Con 14.597 (ieri 7.703) test eseguiti e 2.232 (ieri 1.368) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 15,29% rispetto al 17,76%, di ieri.

Si registrano 3 decessi rispetto ai 4 di ieri.

Su 2.232 positivi (ieri 1.368), 498 (ieri 298) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 638 a 642 (+4), mentre gli attualmente positivi salgono da 101.281 a 101.670 (+389).

Dei 642 ricoverati, 607 (ieri 601, +6) sono in area non critica, mentre 35 (ieri 37, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 818

Provincia di Bat: 168

Provincia di Brindisi: 216

Provincia di Foggia: 258

Provincia di Lecce: 498

Provincia di Taranto: 233

Residenti fuori regione: 34

Provincia in definizione: 7