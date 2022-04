Covid, 4.596 nuovi casi in Puglia, 805 nel leccese (sempre al secondo posto per contagiati). Nessun decesso. Omicron più simile a una normale influenza

PUGLIA – In tutta Italia i numeri continuano a migliorare: siamo fuori dall’emergenza nonostante i nuovi casi siano ancora centinaia. Cala l’occupazione da parte dei malati di Covid dei reparti di area non critica che scendono dal 16 al 15% in tutto il territorio nazionale, meno della metà rispetto ad un anno fa quando erano al 33%. Restano stabili, secondo l’Agenas, le terapie intensive al 4% contro il 33% di un anno fa. Il bollettino epidemiologico di oggi non registra decessi, ma segnala 4.596 nuovi positivi in Puglia, emersi con 24.388 test (un numero inferiore al solito). La Provincia di Lecce è ancora al secondo posto tra le pugliesi per numero di contagiati: oggi sono 805. Sono diventati 104.638 gli attualmente positivi pugliesi, 582 i ricoverati in area non critica 34 i pazienti in terapia intensiva. La situazione tende al miglioramento man mano che avanza la bella stagione, mentre Omicron si conferma sempre di più una variante simile a una normale influenza.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.475

Provincia di Bat: 322

Provincia di Brindisi: 577

Provincia di Foggia: 562

Provincia di Lecce: 805

Provincia di Taranto: 785

Residenti fuori regione: 54

Provincia in definizione: 16