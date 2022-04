Covid, a maggio addio al green pass, mascherine al chiuso solo per trasporti pubblici e forse per altre attività pubbliche. 8.030 nuovi casi, 1.370 nel leccese (ancora al secondo posto)

PUGLIA – Dal primo maggio smetteremo di cercare nel nostro cellulare la certificazione verde digitale: il governo ha deciso per l’addio al green pass per entrare nei negozi, nei bar e ristoranti o viaggiare con i mezzi di trasporto. La certificazione verde sarà solo una prova di vaccinazione che non dovrà essere esibita nemmeno per accedere ai mezzi pubblici o nei luoghi di lavoro. Non cambieranno le cose per gli operatori sanitari e per chi lavora nelle RSA: questo particolare tipo di lavoratori, che operano con soggetti fragili, saranno ancora obbligati a esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, secondo la bozza del nuovo decreto. Si torna alla normalità, se non fosse per l’obbligo di mascherina che resterà in alcuni contesti, come per i mezzi pubblici e i negozi. Si discute ancora sulla possibilità di continuare a imporre i dispositivi di protezione individuale per tutti gli accessi ai cinema, teatri, mense, eventi sportivi al chiuso, centri benessere, concerti, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. Non ci sarà più bisogno di mascherina allo stadio, essendo un luogo aperto.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Nonostante l’indice dei positivi salga, prevale il meno per quanto riguarda l’occupazione delle strutture ospedaliere: la situazione resta sotto controllo e il virus fa sempre meno paura. Con 37.593 (ieri 18.606) test eseguiti e 8.030 (ieri 3.306) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 21,36% rispetto al 16,31% di ieri.

Si registrano ben 24 decessi rispetto ai 4 di ieri, ai 5 di lunedì, a 0 di domenica, ai 10 di sabato, ai 9 di venerdì, agli 11 di giovedì, ai 20 di mercoledì.

Su 8.030 positivi (ieri 3.036), 1.370 (ieri 573) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 609 a 596 (-13), mentre gli attualmente positivi scendono da 105.756 a 105.409 (-347).

Dei 596 ricoverati, 568 (ieri 580, -12) sono in area non critica, mentre 28 (ieri 29, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.915

Provincia di Bat: 498

Provincia di Brindisi: 838

Provincia di Foggia: 959

Provincia di Lecce: 1.370

Provincia di Taranto: 1.336

Residenti fuori regione: 91

Provincia in definizione: 23