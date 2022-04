PUGLIA – Condizioni di tempo instabile al mattino con piogge estese su gran parte della regione, fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio. In serata il tempo sarà asciutto salvo residue precipitazioni sul Salento.

Temperature minime in calo al centro-nord, stazionarie o in lieve aumento al sud; massime in diminuzione su tutta la penisola.