Le previsioni meteo di oggi 20 aprile 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione in mattinata, nubi sparse al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutti i settori.

Molise

Giornata caratterizzata dal bel tempo con cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata le nubi si faranno più compatte sempre con tempo asciutto.

Basilicata

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione in mattinata, nubi sparse al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutti i settori.

Al mattino sereno o poco nuvoloso al Nord-Est, cieli nuvolosi altrove con precipitazioni sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazione su Nord-Ovest e arco alpino e variabilità asciutta altrove. In serata piogge intense e temporali, più asciutto sul Triveneto. Neve in calo fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. Nuvolosità in Aumento tra la serata e notte con l’arrivo anche di piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti in Sardegna. Nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane specie sulle Isole Maggiori ma ancora con tempo asciutto. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo in Sardegna, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia.

www.centrometeoitaliano.it