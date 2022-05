Ambiente, Energia e Territorio: dall’impatto ambientale alla Green Economy. L’incontro all’Acaya Golf Club

Il prossimo venerdì 6 maggio alle ore 18.30 presso l’Acaya Golf Club si terrà un Meeting – Tavola Rotonda dal titolo “Ambiente, Energia e Territorio: dall’impatto ambientale alla Green Economy”. L’evento è organizzato dal Lions Club Lecce Messapia e dal Rotary Club di Nardò, con il supporto di altri 12 Club Lions e Rotary e dell’Università del Salento. Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Lions Club Lecce Messapia Fabrizio Mancarella, del Presidente del Rotary Club Nardò Marcello Falconieri e del Prof. Fabio Pollice – Magnifico Rettore dell’Università del Salento, si susseguiranno gli interventi dei seguenti relatori d’eccezione:

il Prof. Ing. Arturo De Risi (Professore Ordinario di Macchine a fluido della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento)

Il Prof. Alberto Basset (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento)

Il Dr. Ing. Francesco Micali Phd (Ricercatore in sistemi energetici ed ambiente della Facoltà di Ingegneria presso Unisalento, inventore e co-fondatore della start up HTMS sui materiali per l’energia)

Il Dr. Antonio Quarta (CEO della Quarta Caffè S.p.A.)

Saranno tratti temi sul ruolo della CO2 a livello globale e del suo riutilizzo tramite le moderne tecnologie, del ruolo degli organismi nella gestione della CO2 e delle indicazioni con le quali portare il paesaggio agricolo salentino a emissioni zero, delle esperienze imprenditoriali sui materiali per l’energia e di efficientamento energetico.

Gli interventi conclusivi saranno a cura del Governatore Distretto 2120 Rotary International Gianvito Giannelli e del Governatore Lions Club International Distretto 108 AB Puglia Flavia Pankiewicz

Modererà l’incontro il Giornalista RAI Dr. Mauro Giliberti.