Ancora un drammatico incidente sul lavoro, operaio 61enne finisce in ospedale con “codice rosso”

LECCE – Ancora un grave incidente sul lavoro in provincia di Lecce, “maglia nera” in Puglia e settima provincia d’Italia nella drammatica classifica. L’ennesimo infortunio si è verificato in mattinata presso un cantiere situato sulla strada che collega Lecce con San Cesario, dove un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato con prognosi riservata.

Il malcapitato, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato a sirene spiegate alla volta del vicino ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso e quindi ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, a causa di un grave trauma cranico.

Sul posto, per ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità, sono intervenuti sia i carabinieri che gli ispettori dello Spesal, che ora dovranno accertare se fossero rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Appena pochi giorni fa, a Salve, un imprenditore edile era precipitato da un’impalcatura, morendo sul colpo, mentre risale al 10 aprile scorso il decesso di un altro operaio, deceduto in ospedale dopo essere caduto da una scala.

