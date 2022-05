Cosa mangiare in Salento

Una vacanza in Salento può essere l’occasione di scoprire sapori unici e meraviglie gastronomiche da sogno. Quali? Per esempio friseddhra e pummidoru, vale a dire la frisella con il pomodoro: un piatto semplice e genuino, nutritivo ma soprattutto buono. Si tratta di un grande classico della tradizione della zona, veloce da preparare e al tempo stesso rinfrescante, ideale quando non si ha voglia di cucinare. Condite con origano, sale e olio, le friselle di solito sono accompagnate da paparine e cicorie. Le friselle sono cotte e biscottate, hanno la forma di una ciambella priva di buco e possono essere preparate con varie tipologie di farine, inclusa quella di orzo. La loro consistenza è dura, ma è sufficiente un po’ di acqua per renderle più morbide.

Il rustico leccese

È difficile non farsi venire l’acquolina in bocca di fronte a un caldo e profumato rustico leccese. Si tratta di un prodotto di rosticceria tipico di Lecce e più in generale di tutto il Salento. La sua forma è rotonda, mentre il suo diametro varia da un minimo di 10 a un massimo di 15 centimetri. Si mangia caldo ed è a base di pasta sfoglia, con un ripieno di pomodoro, mozzarella e besciamella. In genere i salentini lo gustano come spuntino serale, magari se non hanno voglia di andare al ristorante ma neppure tempo di mettersi a cenare a casa.

Alla scoperta della puccia salentina

Il nostro viaggio nella gastronomia leccese prosegue con la puccia, che è il pane tipico del Salento. Realizzato con la farina di grano duro, può essere cotto da solo o con le olive, ovviamente in forno. Il suo aspetto può essere paragonato a quello di un panino dalla forma rotonda di grandi dimensioni. C’è una versione piuttosto condita, che è a base di cipolla, olive, capperi e pomodoro e ha il nome di ‘mpilla.

I vini del Salento

Può mancare una citazione per i vini del Salento? Ovviamente no, ed ecco perché possiamo andare a conoscere alcuni vini doc molto apprezzati nel territorio: il Salice Salentino, il Primitivo e il Negroamaro. Quest’ultimo è uno dei vitigni più importanti della regione, oltre che uno dei più antichi, con oltre 2.500 anni di storia alle spalle. Vanta un colore rosso intenso, e altrettanto forte è il suo sapore: una prerogativa comune a tanti vini del sud. Il vino forse più celebre di tutta la zona è il Salice Salentino, con un gusto ben strutturato e molto ricco e un colore rosso rubino. Un sentore di ciliegia e prugna integra il suo intenso profumo, mentre il retrogusto è gradevolmente amarognolo; in genere viene abbinato a formaggi, carni e primi dal sapore intenso. Infine, ecco il Primitivo di Manduria, una località vicina alle dune di sabbia dello Ionio. Può essere secco, mai sopra i 14 gradi, oppure dolce, fino a un massimo di 16 gradi.

Il pasticciotto

La tradizione culinaria del Salento comprende anche i dolci: fra questi c’è il pasticciotto, una piccola grande celebrità che a Lecce e dintorni si trova praticamente dappertutto, in pasticceria e al bar. Si tratta di un dolce di pasta frolla che contiene un ripieno di morbida crema pasticcera.

I piatti della tradizione

Le cicorie, le paparine e le fave nette sono i piatti della tradizione: quelli che venivano gustati un tempo dai contadini che non si potevano permettere la carne. Un piatto povero, al pari delle frise, basato su ingredienti che potevano essere raccolti nei campi. Le paparine in genere vengono accompagnate da un’erba spontanea di nome lapazzu, che cresce lungo le strade di campagna; si gustano stufate con peperoncino, olive e aglio.