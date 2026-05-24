La ricetta del giorno: Gnocchi di patate con gamberetti e vongole

Ingredienti per 4 persone:

250 gr di gnocchi di patate freschi

300 gr di gamberetti

400 gr di vongole

4 pomodorini

2 cucchiai di vino bianco

olio evo

prezzemolo fresco tritato

sale

pepe

Procedimento:

Pulire accuratamente i gamberetti e le vongole

Pulire e tagliare a pezzi i pomodorini

Versare un filo di olio evo in una padella

Aggiungere i pomodorini tagliati a pezzi, salare e cuocere fino a formare un sughetto

Versare i gamberetti e le vongole e coprire con un coperchio fino a quando i gusci delle vongole non saranno aperti;

Nel frattempo portare ad ebollizione l’acqua, salare e versare gli gnocchi

Sfumare i gamberetti con il vino bianco

Scolare gli gnocchi a metà cottura conservano un bicchiere di acqua di cottura

Versare gli gnocchi nella padella con le vongole e i gamberetti, se necessario aggiungere qualche cucchiaio diacqua di cottura e amalgamare

Condire con pepe e prezzemolo

Servire caldi.