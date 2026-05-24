La ricetta del giorno: Gnocchi di patate con gamberetti e vongole

Ingredienti per 4 persone:
250 gr di gnocchi di patate freschi
300 gr di gamberetti
400 gr di vongole
4 pomodorini
2 cucchiai di vino bianco
olio evo
prezzemolo fresco tritato
sale
pepe
Procedimento:
Pulire accuratamente i gamberetti e le vongole
Pulire e tagliare a pezzi i pomodorini
Versare un filo di olio evo in una padella
Aggiungere i pomodorini tagliati a pezzi, salare e cuocere fino a formare un sughetto
Versare i gamberetti e le vongole e coprire con un coperchio fino a quando i gusci delle vongole non saranno aperti;
Nel frattempo portare ad ebollizione l’acqua, salare e versare gli gnocchi
Sfumare i gamberetti con il vino bianco
Scolare gli gnocchi a metà cottura conservano un bicchiere di acqua di cottura
Versare gli gnocchi nella padella con le vongole e i gamberetti, se necessario aggiungere qualche cucchiaio diacqua di cottura e amalgamare
Condire con pepe e prezzemolo
Servire caldi.