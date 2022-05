Covid, 3.101 nuovi casi in Puglia, 574 nel leccese (sempre secondo per positivi). La discesa continua: restano 2 pazienti nella rianimazione del DEA: il reparto trasloca al quarto piano

PUGLIA – Restano in due i pazienti gravi con covid presenti nella rianimazione del DEA di Lecce. Il reparto sarà spostato al quarto piano, con la terapia subintensiva covid. C’è ottimismo tra gli addetti ai lavori: a breve nel DEA sarà inaugurato il “Trauma Center”. La struttura lentamente ritorna alla sua principale vocazione di Dipartimento di Emergenza e Accettazione. La discesa dunque continua per quanto riguarda i ricoveri e le occupazioni di strutture ospedaliere di malati di covid. Oggi scatenano l’ottimismo anche i dati relativi al bollettino epidemiologico della regione Puglia.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Con 20.136 (ieri 25.952) test eseguiti e 3.101 (ieri 4.766) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 15,40% rispetto al 18,36% di ieri. Si registrano 10 decessi rispetto ai 16 di ieri, agli 8 di lunedì, ai 10 di domenica, ai 17 di sabato, ai 2 di venerdì, ai 3 di giovedì, ai 24 di mercoledì.

Su 3.101 positivi (ieri 4.766), 574 (ieri 876) si registrano in provincia di Lecce (come ieri al secondo posto dopo Bari fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 561 a 570 (+9), mentre gli attualmente positivi scendono da 100.673 a 98.484 (-2.189).

Dei 570 ricoverati, 545 (ieri 536, +9) sono in area non critica, mentre 25 (ieri 25, +0) sono in terapia intensiva.