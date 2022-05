Covid, flop della quarta dose tra fragili e anziani. 814 nuovi positivi in Puglia, 202 nel leccese (sempre al secondo posto)

PUGLIA – In pochi rispondono alla chiamata della quarta dose del vaccino anticovid, si può già parlare di flop: in Puglia solo il 4% di fragili, immunodepressi e anziani hanno provveduto a vaccinarsi per la quarta volta. In tutta Italia solo il 10% dei vaccinabili con la quarta dose si è fatto vaccinare. La sanità italiana sta provvedendo a effettuare delle chiamate dirette nei confronti degli aventi diritto. Molti medici di base effettuano la quarta dose a domicilio. Le ragioni di questa rinuncia al vaccino sono tante: innanzitutto il fatto che la variante Omicron espone a sintomi blandi (che nella maggior parte dei casi sono simili a quelli di un semplice raffreddore) ha fatto abbassare la guardia a tutti. Altri ritengono, erroneamente secondo gli esperti del Ministero della Salute, che lo scudo delle tre dosi possa bastare fino all’inverno prossimo. Mentre permangono delle grosse sacche di scettici, che temono gli effetti collaterali, anche fra i più fragili.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala una discesa di nuovi positivi e ricoverati. Con 8.127 (ieri 12.688) test eseguiti e 814 (ieri 1.723) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 10,02% rispetto al 13,58% di ieri, al 13,72% di sabato, al 14,82% di venerdì, al 16,02% di giovedì, al 14,47% di mercoledì, al 18,91% di martedì, al 13,19% di lunedì.

Si registra 1 decesso rispetto ai 3 di ieri, ai 7 di sabato, ai 9 di venerdì e giovedì, agli 8 di mercoledì, ai 7 di martedì, ai 4 di lunedì.

Su 814 positivi (ieri 1.723), 202 (ieri 391) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati scendono da 487 a 476 (-11), mentre gli attualmente positivi scendono da 89.065 a 89.054 (-11).

Dei 476 ricoverati, 451 (ieri 462, -11) sono in area non critica, mentre 25 (ieri 25, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA DI LECCE



Provincia di Bari: 293

Provincia di Bat: 42

Provincia di Brindisi: 89

Provincia di Foggia: 110

Provincia di Lecce: 202

Provincia di Taranto: 71

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 1