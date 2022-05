Covid, stabili i numeri dei ricoverati. Dal 15 giugno addio a tutte le restrizioni. 1.209 nuovi positivi, 279 in provincia di Lecce (ancora una volta al secondo posto per nuovi contagi)

PUGLIA – Il nuovo bollettino epidemiologico regionale conferma i dati che lasciano spazio all’ottimismo anche per i prossimi mesi. Ci sono meno positivi e i numeri dei letti occupati sono sotto controllo. Il sottosegretario alla Salute Costa ha ribadito che dal 15 giugno non resterà in campo più alcuna restrizione. Con appena 9.166 (ieri 13.680) test eseguiti e 1.209 (ieri 2.057) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 13,19% rispetto al 15,04% di ieri.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 9 di sabato, ai 6 di venerdì, ai 12 di giovedì, ai 10 di mercoledì, ai 16 di martedì, agli 8 di lunedì.

Su 1.209 positivi (ieri 2.057), 279 (ieri 421) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 551 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 93.753 a 93.689 (-64).

Dei 551 ricoverati, 526 (ieri 526, +0) sono in area non critica, mentre 25 (ieri 25, +0) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 431

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 140

Provincia di Foggia: 134

Provincia di Lecce: 279

Provincia di Taranto: 147

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 5

.