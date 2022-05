Elezioni a Leverano, intervista al sindaco Marcello Rolli, i successi e i progetti futuri: “Programma realizzato, nonostante la pandemia. Crescono turismo e offerte culturali”

LEVERANO – Marcello Rolli, il sindaco uscente leveranese, è di nuovo in campo per un bis che significa completare un progetto amministrativo già avviato e stabile sul piano della squadra che lo ha affiancato.

Sindaco, possiamo definirla un civico a sinistra, visto i movimenti e i partiti che la supportano? La sua squadra è rimasta compatta in 5 anni? Anche se Italia Viva non è in partita, l’ex sindaco Cosimo Durante è con lei, vero?

“I miei riferimenti politici e culturali sono la sinistra democratica, progressista, che ha contribuito a rendere libero e democratico il nostro paese. Diritti nel lavoro, uguaglianza, parità di genere, le nostre battaglie. La mia lista è composta da candidati che fanno riferimento ai partiti ed altri che vogliono esclusivamente impegnarsi per il bene del paese, che si occupano di associazionismo e volontariato in diversi ambiti.

La mia Amministrazione è rimasta unita per tutto il mandato elettorale, soprattutto nel momento della crisi peggiore che il paese abbia dovuto affrontare, quella pandemica. Una squadra compatta e coesa, nonostante le naturali differenze e sensibilità.

Cosimo Durante sostiene la mia candidatura e la lista di Scelta Popolare- Siamo Comunità anche se Italia Viva non ha rappresentanti nel suo interno”.



Alle spalle le amministrazioni locali si lasciano anni difficili, soprattutto per il periodo pandemico. Qual è la situazione a Leverano? I bilanci sono in regola?



“Sono stati anni terribili, difficili, che lasciano tracce dolorose e che hanno accentuato le difficoltà economiche e le diseguaglianze. Nonostante questo i nostri bilanci sono solidi, frutto di una gestione attenta e oculata. Lasciamo in eredità alla prossima amministrazione una serie di attività e progetti che potranno garantire ulteriore sviluppo e progresso”.



Può dirmi in poche parole quali sono i punti realizzati del suo programma di cui va più fiero?



“Abbiamo realizzato un grande parco urbano, il Parco di Patula Cupa, una bella e accogliente Biblioteca di Comunità, restituito nuovi spazi per la formazione e l’educazione, per lo sport, il nuovo Laboratorio Giovanile. Sono aperti i cantieri per la riqualificazione di edifici pubblici e aree periferiche. Siamo partiti con la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale e con l’elaborazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, abbiamo ottenuto finanziamenti per bonificare un’ex discarica e altri per ridurre il rischio idrogeologico. Per realizzare un Museo del Lavoro in un ex tabacchificio, un Infopoint turistico, per realizzare in un edificio comunale un centro a sostegno delle famiglie e dei minori in difficoltà ed un altro per un presidio di legalità e cittadinanza attiva. È cresciuto il turismo, sono cresciute le offerte culturali, nonostante le difficoltà della pandemia. Numerosi interventi per valorizzare il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico. È difficile riassumere tutto questo lavoro in poche parole”.



Il PNRR sta offrendo grandi opportunità di rilancio: Leverano su cosa punta? Quali sono gli obiettivi centrali di un eventuale prossimo mandato?



“Abbiamo ottenuto i primi finanziamenti dal Piano Nazionale. In via Veglie, nell’ edificio che ospitava una scuola dell’infanzia nascerà un centro a sostegno delle famiglie e dei minori a rischio.

Abbiamo già presentato a diversi bandi i progetti per una nuova scuola dell’infanzia ed una scuola primaria; l’ammodernamento dell’edilizia scolastica è una priorità. Abbiamo aderito ad un bando per la rigenerazione e riqualificazione di alcune aree periferiche e del perimetro del nucleo storico. Abbiamo partecipato ad un bando per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e piste ciclabili in un sistema che dovrebbe innestarsi alla ciclovia dell’acquedotto pugliese. Saremo pronti per cogliere nei prossimi mesi le diverse opportunità”.



Quest’estate ci sarà un ritorno alla normalità, senza restrizioni: in che modo proverete ad attirare turisti nell’entroterra?



“Leverano sta investendo e si sta attrezzando, da anni, per cogliere le opportunità offerte dal settore turistico. La pedonalizzazione e la Ztl, attivate negli anni scorsi nel borgo antico, hanno creato le giuste condizioni per una straordinaria crescita dell’offerta nel campo della ristorazione. Sono nate numerose attività, spesso gestite da giovani, che hanno reso Leverano un punto di riferimento per vivacità e dinamismo sociale e culturale.

Leverano in Fiore (dal 27 al 29 maggio) e il Novello in festa restano importanti momenti di promozione del nostro territorio. Oltre ad altri importanti eventi come Birra and Sound, il Festival di musica indipendente ‘Ci vuole un paese’, da due anni il TedX Leverano. E poi le rassegne culturali estive promosse dalle nostre associazioni e dal Comune”.



Siete il comune più generoso per quanto riguarda la donazione degli organi. È un caso, oppure i temi della solidarietà e del donare agli altri sono molto sentiti in questa comunità?



“Nel mio paese è cresciuto negli anni un forte senso di solidarietà e cooperazione.

Prove evidenti sono la nascita della Cooperativa di Comunità, l’attività di tante associazioni, il lavoro silenzioso ma prezioso delle parrocchie e della comunità francescana.

Uno dei risultati più belli e gratificanti è stato proprio l’essere stati riconosciuti come il primo paese in Puglia e tra i primi in Italia ad offrire la propria disponibilità nella donazione degli organi.

A questa caratteristica dei miei concittadini si aggiunge l’indispensabile e prezioso lavoro dei dipendenti dell’ufficio anagrafe che svolgono un grande lavoro di informazione e sensibilizzazione nel momento in cui consegnano le carte d’identità digitali con le indicazioni sulle possibili donazioni”.