Elezioni dei rappresentanti Unisalento, l’associazione studentesca Udu Lecce rafforza la sua posizione

Il 17, 18 e 19 Maggio scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi di rappresentanza dell’Università del Salento, del Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U. e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Udu Lecce rafforza la sua posizione, già conquistata nel corso delle elezioni studentesche tenutesi nel 2020, confermando l’elezione della Consigliera d’Amministrazione, Laura Casciaro, e della Senatrice Accademica, Laura Piccirillo, presso l’Unisalento e raggiungendo le 1543 preferenze.

“Consideriamo un grande risultato il netto aumento di consensi riscontrato in alcuni Dipartimenti del nostro Ateneo, che rappresenta una crescita complessiva del nostro contenitore – spiegano i responsabili UDU – La nostra elezione negli organi di rappresentanza dei Dipartimenti di Studi Umanistici, Beni Culturali e sul dipartimento di Matematica e Fisica- nei quali non abbiamo mai potuto avere l’occasione di lavorare prima- dimostra la volontà degli studenti e delle studentesse di aprire le proprie porte all’entrata di nuove idee.

Inoltre, l’elezione di una consigliera in seno al Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U. Puglia, in rappresentanza della sede territoriale di Brindisi, dimostra il trend di crescita iniziato già nel 2020, che non accenna ad arrestarsi. L’elezione di Giorgia Ruffo nel CDA A.Di.S.U. ci rende particolarmente orgogliosi, perché ci consentirà di portare avanti un lavoro strutturale di rinnovamento del sistema del diritto allo studio pugliese che potremo finalmente attuare nelle sedi opportune.

Ci riteniamo soddisfatti del risultato conseguito e continueremo a lavorare all’interno degli organi di Governance del nostro Ateneo, come fatto fino a questo momento, mirando a migliorare la condizione della comunità studentesca tutta.

Siamo fieri di poter sedere all’interno del CDA A.Di.S.U. perché crediamo sia necessario risolvere tutte le problematiche che caratterizzano i servizi per il diritto allo studio pugliese. Restare al fianco degli studenti e delle studentesse, continuare a tutelare i diritti dei più deboli, ci consente di continuare a lavorare per immaginare un diritto allo studio universitario realmente inclusivo” – conclude UDU Lecce.