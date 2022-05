Domenica. Locali precipitazioni al mattino sul Gargano, tempo asciutto altrove con molte nubi; fenomeni sparsi al pomeriggio localmente anche a carattere di temporale sui settori di confine con la Basilicata, stabile altrove. Asciutto nelle ore serali su tutta la regione.

Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al nord, in lieve calo al centro-sud.

