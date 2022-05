Teatro per famiglie a Melendugno e Lecce con gli spettacoli pugliesi vincitori degli Eolo Awards

SALENTO – Sabato a Melendugno e Lecce doppio appuntamento con gli spettacoli pugliese vincitori degli Eolo Awards 2022, i premi d’eccellenza dedicati al teatro ragazzi italiano assegnati il 4 maggio al Teatro Bruno Munari di Milano all’interno della trentaduesima edizione del Festival di teatro ragazzi Segnali. Alle 19 al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno, nell’ambito della stagione per famiglie organizzata da Principio Attivo Teatro e Comune di Melendugno, in scena “Paloma, ballata controtempo“. Lo spettacolo, prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Teatro Koi con Michela Marrazzi, le musiche di Rocco Nigro, la drammaturgia e la regia di Tonio De Nitto e la cura della manipolazione di Nadia Milani, ha conquistato una menzione speciale per il teatro di figura del riconoscimento promosso dal 2006 dalla rivista online Eolo. Si tratta di un nuovo successo per Factory Compagnia Transadriatica che nel 2020 aveva vinto il Premio con “Mattia e il nonno”. “Paloma” è un dialogo tra due anime. Uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda.

Alle 20:30 sul palco del Teatro Paisiello di Lecce per l’ottava edizione “straordinaria” di “Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni“, l’attesissimo “Esterina centovestiti” di e con Daria Paoletta della Compagnia Burambò, prodotto con il sostegno di Giallomare Minimal Teatro (dai 6 anni), fresco vincitore degli Eolo Awards come miglior spettacolo di Teatro Ragazzi. In V elementare Lucia è alle prese con l’arrivo in classe di una nuova compagna cui per condizione economica ed estrazione sociale, sembra negata la possibilità di scegliere la propria vita e che viene per questo emarginata e schernita. Una narrazione che appassiona bambini e adulti che si riconoscono nella protagonista della storia perché tutti in classe, almeno una volta, l’abbiamo incontrata Esterina. “Esterina centovestiti” conclude la lunga giornata di Kids che prenderà il via alle 10:45 e 11:45 nel Museo Ferroviario di Puglia con “In viaggio con le storie“, uno degli appuntamenti più appassionanti del festival, una finestra sulla narrazione per farsi trasportare con la fantasia. Sui vagoni storici, si alterneranno “Narciso il primo amore” di e con Ilaria Carlucci, “Il drago al centro della terra” (liberamente tratto da “Il drago Aidar” di Marjane Satrapi) con Alessandro Lucci e “Il viaggio di Maria, dRama di compagnia” con Chiara Saurio e Alice Toscana. Alle 17 il Convitto Palmieri accoglierà la presentazione del volume “Manù e Miché. Il segreto del principe” di Francesco Niccolini (Mondadori). Hanno la stessa età, Manù e Michè. Domenica 15 maggio alle 19 alle Manifatture Knos, Kids ospita “Bob” (da 8 anni), una performance che usa il corpo come veicolo e innesco di alcune domande e scenari che congiungono gli immaginari sul non-reale, dai bestiari alle fantasie d’infanzia, e la nostra presenza nella realtà. Cosa si nasconde nei luoghi bui? Cosa ha a che fare con noi? La creazione di Matteo Marchesi (Zebra produzioni) è stata selezionata per CollaborAction Kids grazie al monitoraggio avviato dal Network Anticorpi XL con il bando Vetrina della giovane danza d’autore 2020 – sezione KIDS, dedicato alla ricognizione dei lavori rivolti alle nuove generazioni. Il Festival Kids è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Polo BiblioMuseale di Lecce, Chain Reaction, Storie cucite a mano, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con BlaBlaBla, Assitej Italia, Network Anticorpi XL, Manifatture Knos, Museo Ferroviario di Puglia, Cirknos, Cpk – bicycle centre. Info, programma e biglietti www.kidsfestival.it

Link Sponsorizzato