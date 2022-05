“Tranquilla, non ti succede nulla” e scappa con l’incasso, bloccato rapinatore

LECCE – “Stai tranquilla, mi dai i soldi e non ti succederà nulla”. Rapinatore in azione nella mattinata di sabato all’interno della parafarmacia nei pressi di viale Marche, a Lecce. Il bandito solitario, però, è stato identificato e denunciato dagli agenti della Squadra Mobile dopo un’indagine lampo. Nei guai è così finito A.C., un 33enne residente nel capoluogo salentino.

Il giovane si era presentato con il volto travisato da un cappuccio e con la macherina anti-Covid ma senza armi. Si è così avvicinato alla dipendente intimandole di consegnare nelle sue mani i soldi contenuti nel registratore di cassa. E per non creare allarmismi ha tranquillizzato la dipendente: “Dammi i soldi della cassa così me ne vado subito e non ti faccio niente”. Arraffati i soldi, circa 300 euro, il malvivente è scappato a piedi ma di strada ne ha fatta ben poca. Giusto il tempo di rientrare in casa e di ricevere a domicilio il controllo degli agenti di polizia che, nel frattempo, avevano visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Link Sponsorizzato

A.C. è stato così facilmente riconosciuto per i suoi precedenti penali e, una volta accompagnato in Questura, alla presenza del suo avvocato Andrea Bianco, ha confermato i fatti ribadendo di non aver mai fatto del male a nessuno. E, su disposizione della pm di turno Rosaria Petrolo, è stato solo denunciato.

LA PRECISAZIONE

Link Sponsorizzato

L’avvocato Salvatore De Mitri, legale della donna rapinata, precisa che non c’è stata alcuna gentilezza, anzi “il rapinatore è stato violento nei confronti della donna minacciandola di morte”: “Presto sarà depositata una memoria difensiva al pubblico ministero titolare dell’inchiesta per sollecitarlo a richiedere le misure cautelari”.