Covid, agli esami di maturità senza l’obbligo di mascherine. 3.004 nuovi casi in Puglia, 571 in provincia di Lecce

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala un nuovo rialzo della curva epidemiologica. Questi aumenti sono dovuti al fatto che quasi tutte le restrizioni sono state eliminate: tutti hanno abbassato la guardia perché il virus non fa più paura. Raramente la malattia da COVID-19 diventa grave. L’evoluzione Omicron non colpisce duro come le altre mutazioni. Quasi tutte le restrizioni sono cadute: il governo ha deciso che anche agli esami di maturità e delle medie non vigerà l’obbligo di mascherina. A breve arriverà una proposta normativa, poi il via libera domani al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà una circolare esplicativa alle scuole. Intanto, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie avverte che “Omicron 4 e 5 diventeranno dominanti in tutta l’Ue”. In Puglia, il nuovo bollettino epidemiologico registra, con 14.678 (ieri 5.523) test eseguiti e 3.004 (ieri 719) nuovi casi, un balzo al 20,47% dell’indice dei positivi rispetto al 13,02% di ieri.

Su 3.004 positivi (ieri 719), 571 (ieri 151) si registrano in provincia di Lecce (scende al terzo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono notevolmente da 248 a 216 (-32), mentre gli attualmente positivi continuano a salire da 19.318 a 20.548 (+1.230).

Dei 216 ricoverati, 206 (ieri 237, -31) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 11, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 985

Provincia di Bat: 307

Provincia di Brindisi: 195

Provincia di Foggia: 589

Provincia di Lecce: 571

Provincia di Taranto: 314

Residenti fuori regione: 32

Provincia in definizione: 11