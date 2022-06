Covid, la curva del contagio ricomincia a scendere: 1.954 nuovi casi in Puglia, 361 nel leccese

PUGLIA – La curva del contagio torna a scendere. L’estate continuerà a essere tranquilla, perché la sottovariante Omicron non sembra essere molto minacciosa. Con 10.264 (ieri 11.417) test eseguiti e 1.954 (ieri 2.403) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 19,04% rispetto al 21,05% di ieri.

Su 1.954 positivi (ieri 2.403), 361 (ieri 478) si registrano in provincia di Lecce (al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 226 a 229 (+3), mentre gli attualmente positivi salgono da 23.317 a 24.274 (+957).

Dei 229 ricoverati, 221 (ieri 218, +3) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 8, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 571

Provincia di Bat: 235

Provincia di Brindisi: 178

Provincia di Foggia: 338

Provincia di Lecce: 361

Provincia di Taranto: 234

Residenti fuori regione: 31

Provincia in definizione: 6