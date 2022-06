Covid, si inverte le curva del contagio. GIMBE: salgono positivi e decessi. 1.932 nuovi positivi in Puglia, 392 nel leccese

PUGLIA – La curva del contagio sale in Italia, lo certifica il report GIMBE: in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%) e salgono anche i decessi (+6,1%). C’è da sottolineare che i decessi riguardano persone fragili e con altre patologie. La sotto-variante Omicron BA.5 è più contagiosa, anche se più lieve. In Italia, infatti, sono in calo i ricoveri ordinari (-3,3%) mentre scendono le terapie intensive del 16,4%.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

In Puglia, con 10.139 (ieri 12.089) test eseguiti e 1.932 (ieri 2.018) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 19,06% rispetto al 16,69% di ieri, al 20,47% di martedì, al 13,02% di lunedì, al 12,94% di domenica, al 14,79% di sabato, al 14,29% di venerdì, al 14,03% di giovedì.

Si registrano 5 decessi rispetto ai 7 di ieri, agli 8 di martedì, ai 2 di lunedì e domenica, ad 1 di sabato, ai 2 di venerdì, ai 5 di giovedì.

Su 1.932 positivi (ieri 2.018), 392 (ieri 397) si registrano in provincia di Lecce (sale al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 226 a 216 (-10), mentre gli attualmente positivi salgono da 20.061 a 21.023 (+962).

Dei 216 ricoverati, 207 (ieri 216, -9) sono in area non critica, mentre 9 (ieri 10, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 629

Provincia di Bat: 192

Provincia di Brindisi: 142

Provincia di Foggia: 343

Provincia di Lecce: 392

Provincia di Taranto: 204

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 12