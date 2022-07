A Otranto presentazione del libro “Orgogliosi di essere infanzia”

OTRANTO – Venerdì 08 luglio 2022 a Otranto presso la biblioteca “Le Fabbriche” in Via del Porto, 1 alle ore 20.30 la dottoressa Tiziana Conte, insegnante presso la scuola d’infanzia e anche vice presidente dell’Associazione pedagogisti di Puglia e Basilicata, presenterà il suo libro “Orgogliosi di essere infanzia” edizioni Oltretutto. A fare gli onori di casa il Sindaco Pierpaolo Cariddi, la professoressa Maria Mancarella Sociologa della famiglia, Garante dei diritti delle persone private della libertà, della città di Lecce e Giuseppina Pansuti Presidente Provinciale AIMC. La Conte rivela che il suo libro vuole essere una “scintilla” dopo questo periodo pandemico, la sua opera è rivolta alle famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai giornalisti, ai politici e società civile in genere in quanto all’interno si potrà trovare una grande attenzione alle parole e a loro uso spesso improprio e inadeguato soprattutto quando si parla di scuola dell’infanzia. Emerge fortemente l’idea di una scuola non vista come monade in un contesto socio culturale ma bensì come ben inserita contestualmente al punto tale da diventare il collante di tutte le risorse presenti in un territorio.

Inoltre la dottoressa Conte ha coinvolto nel suo libro con due prefazioni la dottoressa Patrizia De Luisi pedagogista nonché docente dell’infanzia e il dottor Domenico Maiorano segretario generale CISL scuola di Bari e insegnante formatore.

