Covid, l’ondata estiva si sgonfia: è endemia. 3.480 nuovi casi in Puglia, 687 in provincia di Lecce

PUGLIA – Non serve fermare i concerti, non servono nuove restrizioni, ma bisogna imparare a convivere con il COVID-19: è ormai chiaro che siamo arrivati nella fase dell’endemia. Inutile fare tamponi se non ci sono sintomi seri. Come una normale influenza, il virus si può propagarsi velocemente, ma raggiunto il picco scende senza problemi. La cosa più importante e che questa nuova ondata non ha mai impensierito i nostri ospedali. È molto difficile che l’infezione scateni una polmonite, dunque la situazione resta sotto controllo. Il bollettino epidemiologico regionale di oggi registra 17.311 (ieri 24.953) test eseguiti e 3.480 (ieri 5.102) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 20,10% rispetto al 20,45% di ieri, al 23,32% di ieri, al 25,62% di giovedì, al 20,36% di mercoledì, al 25,53% di martedì, al 19,07% di lunedì, al 24,09% di domenica..

Si registra 1 decesso rispetto ai 5 di ieri, ai 2 di venerdì, agli 8 di giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 13 di martedì, ai 2 di lunedì e domenica.

Con 687 nuovi casi (ieri 1.041) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati scendono da 492 a 491 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 74.051 a 71.977 (-2.074).

Dei 491 ricoverati, 474 (ieri 476, -2) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 16, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.024

Provincia di Bat: 301

Provincia di Brindisi: 364

Provincia di Foggia: 385

Provincia di Lecce: 687

Provincia di Taranto: 600

Residenti fuori regione: 101

Provincia in definizione: 18